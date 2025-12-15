Рейтинг@Mail.ru
"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/rosseti-2062145927.html
"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения
"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения - РИА Новости, 15.12.2025
"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения
"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения металлов на 49 мегаватт, сообщила компания. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:48:00+03:00
2025-12-15T14:48:00+03:00
россети
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062145111_0:41:1080:649_1920x0_80_0_0_857079f0bfee09f503cbdcd8fb088c38.jpg
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062145111_81:0:1000:689_1920x0_80_0_0_856c7ca9375c8c87f4ebae64f3042ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россети, забайкальский край
Россети, Забайкальский край
"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения

"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения на 49 МВт

© Фото предоставлено пресс-службой "Россетей"."Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения
Россети обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Россетей".
"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения металлов на 49 мегаватт, сообщила компания.
"Россети" завершили проект по электроснабжению Култуминского горно-обогатительного комбината, который строится в Восточном Забайкалье для освоения месторождения драгоценных и цветных металлов. По запасам оно входит в число крупнейших в России. Потребитель поэтапно получит 49 мегаватт мощности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для подключения комбината к сети филиал ПАО "Россети" - "МЭС Сибири" - построил двухцепную линию электропередачи 220 киловольт протяженностью 115 километров.
Трасса проходит в труднодоступной местности, в том числе пересекает горные хребты. Поэтому использовалось более 400 металлических опор повышенной сейсмоустойчивости. А по всей протяженности ЛЭП проложен грозозащитный трос со встроенным оптоволоконным кабелем.
Подчеркивается, что также энергетики расширили подстанцию 220 киловольт "Быстринская", к которой присоединили новую линию. На объекте смонтировали две ячейки 220 киловольт, оснащенные современными коммутационными аппаратами. Новое оборудование подключили к автоматизированной системе управления и оснастили микропроцессорными защитам.
"Култуминский комбинат (резидент ТОР "Забайкалье") будет перерабатывать до 13 миллионов тонн руды в год и выпускать концентраты, содержащие ценные металлы. Запасы месторождения составляют 820 тысяч тонн меди, 1,4 тысячи тонн серебра и 190 тонн золота", - добавляется в сообщении.
 
РоссетиЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала