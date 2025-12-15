https://ria.ru/20251215/rosseti-2062145927.html
"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения
"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения - РИА Новости, 15.12.2025
"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения
"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения металлов на 49 мегаватт, сообщила компания. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:48:00+03:00
2025-12-15T14:48:00+03:00
2025-12-15T14:48:00+03:00
россети
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062145111_0:41:1080:649_1920x0_80_0_0_857079f0bfee09f503cbdcd8fb088c38.jpg
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062145111_81:0:1000:689_1920x0_80_0_0_856c7ca9375c8c87f4ebae64f3042ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россети, забайкальский край
Россети, Забайкальский край
"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения
"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения на 49 МВт
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения металлов на 49 мегаватт, сообщила компания.
"Россети" завершили проект по электроснабжению Култуминского горно-обогатительного комбината, который строится в Восточном Забайкалье для освоения месторождения драгоценных и цветных металлов. По запасам оно входит в число крупнейших в России. Потребитель поэтапно получит 49 мегаватт мощности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для подключения комбината к сети филиал ПАО "Россети" - "МЭС Сибири" - построил двухцепную линию электропередачи 220 киловольт протяженностью 115 километров.
Трасса проходит в труднодоступной местности, в том числе пересекает горные хребты. Поэтому использовалось более 400 металлических опор повышенной сейсмоустойчивости. А по всей протяженности ЛЭП проложен грозозащитный трос со встроенным оптоволоконным кабелем.
Подчеркивается, что также энергетики расширили подстанцию 220 киловольт "Быстринская", к которой присоединили новую линию. На объекте смонтировали две ячейки 220 киловольт, оснащенные современными коммутационными аппаратами. Новое оборудование подключили к автоматизированной системе управления и оснастили микропроцессорными защитам.
"Култуминский комбинат (резидент ТОР "Забайкалье") будет перерабатывать до 13 миллионов тонн руды в год и выпускать концентраты, содержащие ценные металлы. Запасы месторождения составляют 820 тысяч тонн меди, 1,4 тысячи тонн серебра и 190 тонн золота", - добавляется в сообщении.