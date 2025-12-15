МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения металлов на 49 мегаватт, сообщила компания.

"Россети" завершили проект по электроснабжению Култуминского горно-обогатительного комбината, который строится в Восточном Забайкалье для освоения месторождения драгоценных и цветных металлов. По запасам оно входит в число крупнейших в России. Потребитель поэтапно получит 49 мегаватт мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для подключения комбината к сети филиал ПАО "Россети" - "МЭС Сибири" - построил двухцепную линию электропередачи 220 киловольт протяженностью 115 километров.

Трасса проходит в труднодоступной местности, в том числе пересекает горные хребты. Поэтому использовалось более 400 металлических опор повышенной сейсмоустойчивости. А по всей протяженности ЛЭП проложен грозозащитный трос со встроенным оптоволоконным кабелем.

Подчеркивается, что также энергетики расширили подстанцию 220 киловольт "Быстринская", к которой присоединили новую линию. На объекте смонтировали две ячейки 220 киловольт, оснащенные современными коммутационными аппаратами. Новое оборудование подключили к автоматизированной системе управления и оснастили микропроцессорными защитам.