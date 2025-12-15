https://ria.ru/20251215/rosaviatsiya-2062133250.html
В Иваново и Ярославле сняли ограничения на работу аэропортов
В Иваново и Ярославле сняли ограничения на работу аэропортов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Иваново и Ярославля сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:12:00+03:00
2025-12-15T14:12:00+03:00
2025-12-15T14:13:00+03:00
