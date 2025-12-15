Рейтинг@Mail.ru
В Домодедово и Калуге сняли ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 15.12.2025
13:56 15.12.2025 (обновлено: 14:00 15.12.2025)
В Домодедово и Калуге сняли ограничения на работу аэропортов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и Калуги сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и Калуги сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Домодедово, Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет российской авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Победа" с 15 декабря введет новую услугу для авиапассажиров
8 декабря, 15:58
 
