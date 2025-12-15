https://ria.ru/20251215/rosaviatsiya-2062130062.html
В Домодедово и Калуге сняли ограничения на работу аэропортов
В Домодедово и Калуге сняли ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 15.12.2025
В Домодедово и Калуге сняли ограничения на работу аэропортов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и Калуги сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:56:00+03:00
2025-12-15T13:56:00+03:00
2025-12-15T14:00:00+03:00
калуга
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051116907_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_9e8d6db22da06a503b44d3308fe321a0.jpg
калуга
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051116907_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_585c1124b438f499e94bbf5947cfd591.jpg
калуга, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
