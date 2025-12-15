https://ria.ru/20251215/rosaviatsiya-2062123074.html
В Домодедово скорректировали ограничения
В Домодедово скорректировали ограничения - РИА Новости, 15.12.2025
В Домодедово скорректировали ограничения
Ограничения в "Домодедово" скорректированы, аэропорт принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:28:00+03:00
2025-12-15T13:28:00+03:00
2025-12-15T13:32:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
