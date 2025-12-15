Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 15.12.2025 (обновлено: 13:20 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/rosaviatsiya-2062120551.html
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения - РИА Новости, 15.12.2025
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:17:00+03:00
2025-12-15T13:20:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
раменский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054841569_0:278:3072:2005_1920x0_80_0_0_0525bee549caff07cc7ca09966ed978f.jpg
https://ria.ru/20251208/pobeda-2060602776.html
жуковский
раменский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054841569_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9fe2ece67c172f364951779981cee38a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, раменский
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, Раменский
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения

Росавиация сняла ограничения в аэропорту "Жуковский"

© РИА Новости / ОАК | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / ОАК
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорт Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет российской авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Победа" с 15 декабря введет новую услугу для авиапассажиров
8 декабря, 15:58
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЖуковскийРаменский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала