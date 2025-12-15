https://ria.ru/20251215/rosaviatsiya-2062120551.html
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
