Стали известны исполнители главных ролей в "Щелкунчике" 31 декабря - РИА Новости, 15.12.2025
16:54 15.12.2025
Стали известны исполнители главных ролей в "Щелкунчике" 31 декабря
Премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард исполнят главные роли в новогоднем спектакле балета "Щелкунчик" 31 декабря в 18.00 мск,... РИА Новости, 15.12.2025
денис родькин
большой театр
новый год
денис родькин, большой театр, новый год
Денис Родькин, Большой театр, Новый год
Стали известны исполнители главных ролей в "Щелкунчике" 31 декабря

Родькин и Севенард сыграют главные роли в "Щелкунчике" в Большом 31 декабря

© АГН "Москва" / Мобильный репортерЗдание Большого театра в Москве
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Здание Большого театра в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард исполнят главные роли в новогоднем спектакле балета "Щелкунчик" 31 декабря в 18.00 мск, выяснило РИА Новости.
Большой театр опубликовал на официальном сайте актерские составы новогодних спектаклей до 4 января включительно. Так, на сцену финального декабрьского представления, которое состоится вечером 31 декабря, в роли Щелкунчика выйдет Родькин, а в роль Мари исполнит Севенард. Днем 31 декабря, в 12.00, ведущие роли исполнят Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев.
Севенард также исполнит партию Мари в первом спектакле 17 декабря, вместе с ней на сцену выйдет Артемий Беляков.
Продажи на спектакли стартовали 2 декабря. Билеты на спектакль "Щелкунчик" доступны только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут. Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с 2024 года.
Артисты Екатерина Березина (Мари) и Алексей Орлов (Принц-Щелкунчик). Балет Кракатук в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Щелкунчик" за миллион: что происходит в театрах на Новый год
Денис Родькин
Большой театр
Новый год
 
 
