Стали известны исполнители главных ролей в "Щелкунчике" 31 декабря

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард исполнят главные роли в новогоднем спектакле балета "Щелкунчик" 31 декабря в 18.00 мск, выяснило РИА Новости.

Севенард также исполнит партию Мари в первом спектакле 17 декабря, вместе с ней на сцену выйдет Артемий Беляков.

Продажи на спектакли стартовали 2 декабря. Билеты на спектакль "Щелкунчик" доступны только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут. Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с 2024 года.