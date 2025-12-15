https://ria.ru/20251215/rodkin-2062181555.html
Стали известны исполнители главных ролей в "Щелкунчике" 31 декабря
Стали известны исполнители главных ролей в "Щелкунчике" 31 декабря - РИА Новости, 15.12.2025
Стали известны исполнители главных ролей в "Щелкунчике" 31 декабря
Премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард исполнят главные роли в новогоднем спектакле балета "Щелкунчик" 31 декабря в 18.00 мск,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:54:00+03:00
2025-12-15T16:54:00+03:00
2025-12-15T16:54:00+03:00
денис родькин
большой театр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059284918_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_177d59cf7f485f631a785b8939eb437c.jpg
https://ria.ru/20251215/teatry-2061593784.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059284918_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_bdfe8c391e6256040198d20d0a7e0d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис родькин, большой театр, новый год
Денис Родькин, Большой театр, Новый год
Стали известны исполнители главных ролей в "Щелкунчике" 31 декабря
Родькин и Севенард сыграют главные роли в "Щелкунчике" в Большом 31 декабря
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард исполнят главные роли в новогоднем спектакле балета "Щелкунчик" 31 декабря в 18.00 мск, выяснило РИА Новости.
Большой театр
опубликовал на официальном сайте актерские составы новогодних спектаклей до 4 января включительно. Так, на сцену финального декабрьского представления, которое состоится вечером 31 декабря, в роли Щелкунчика выйдет Родькин
, а в роль Мари исполнит Севенард. Днем 31 декабря, в 12.00, ведущие роли исполнят Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев.
Севенард также исполнит партию Мари в первом спектакле 17 декабря, вместе с ней на сцену выйдет Артемий Беляков.
Продажи на спектакли стартовали 2 декабря. Билеты на спектакль "Щелкунчик" доступны только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут. Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с 2024 года.