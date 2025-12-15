Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал попытку ЕС использовать российские активы - РИА Новости, 15.12.2025
14:51 15.12.2025
Дмитриев прокомментировал попытку ЕС использовать российские активы
Дмитриев прокомментировал попытку ЕС использовать российские активы - РИА Новости, 15.12.2025
Дмитриев прокомментировал попытку ЕС использовать российские активы
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что попытка незаконно использовать активы РФ - это жестокая атака на право собственности.
"Попытки клептократов из ЕС незаконно использовать российские резервы - это жестокая атака на права собственности и международную систему резервов, созданную США", - написал Дмитриев в соцсети X.
Он также задал вопрос, будут ли инвесторы хранить свои инвестиции в Euroclear, евро или в ЕС, если они будут понимать, что их права собственности не соблюдаются, а активы могут быть отобраны под любым предлогом, включая, например, несоблюдение "зеленой" или мультикультуралистской повестки дня.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы поступил в суд, сообщили РИА Новости ранее в понедельник в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. К рассмотрению он пока не принят.
