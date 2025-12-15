Дмитриев прокомментировал попытку ЕС использовать российские активы

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что попытка незаконно использовать активы РФ - это жестокая атака на право собственности.

Иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы поступил в суд, сообщили РИА Новости ранее в понедельник в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. К рассмотрению он пока не принят.