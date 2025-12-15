Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с самыми высокими доходами населения - РИА Новости, 15.12.2025
00:16 15.12.2025 (обновлено: 05:43 15.12.2025)
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Регионы Крайнего севера — Ненецкий и Ямало-Ненецкий, а также Чукотский автономные округа возглавили рейтинг российских регионов по уровню доходов населения,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T00:16:00+03:00
2025-12-15T05:43:00+03:00
экономика
россия
москва
ненецкий автономный округ
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика, россия, москва, ненецкий автономный округ, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Москва, Ненецкий автономный округ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Регионы Крайнего Севера возглавили рейтинг регионов по уровню доходов населения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Российские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Регионы Крайнего севера — Ненецкий и Ямало-Ненецкий, а также Чукотский автономные округа возглавили рейтинг российских регионов по уровню доходов населения, последние строчки занимают Ингушетия, Тува и Карачаево-Черкесия, свидетельствует исследование РИА Новости.

Среднедушевые доходы

Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2025 года среднедушевые доходы населения в России были на уровне 73 тысяч рублей в месяц, что на 9,6 тысячи рублей больше результата третьего квартала прошлого года. В реальном выражении доходы населения выросли за этот период на 6,3%. При этом уровень доходов в России достаточно сильно отличается в региональном разрезе.
Рейтинг российских регионов по доходам населения
Рейтинг российских регионов по доходам населения
00:00
Для оценки ситуации в региональной сфере эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Этот показатель позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен. Регионы были ранжированы по этому показателю. В качестве источника информации для составления рейтинга использовались данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за июль-сентябрь 2025 года.
Итоги проведенного исследования показывают сохраняющуюся существенную разницу в уровне покупательной способности доходов в разных субъектах Федерации. Значение соотношения среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора в различных регионах в третьем квартале 2025 года изменяется в широком диапазоне от 1,2 до 5,85, то есть реальный (с учетом цен) уровень средних доходов у лидеров и аутсайдеров отличается почти в пять раз. При этом медианное значение соотношения среди исследуемых субъектов РФ составляет 2,37.
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Аналитики рассказали о росте предлагаемых зарплат на производстве в России
13 декабря, 09:54

В лидерах Крайний Север

Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг Ненецкий автономный округ. В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 5,85.
Также десятку лидеров рейтинга по отношению доходов к стоимости фиксированного набора входят Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, Москва, Магаданская, Сахалинская области, Санкт-Петербург, Московская, Мурманская области, Республика Адыгея.
Названы регионы-лидеры по материальному благополучию
6 октября, 00:05
Названы регионы-лидеры по материальному благополучию
6 октября, 00:05
У лидирующей десятки регионов соотношение доходов и фиксированного набора превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в три раза. Большинство регионов с высокими доходами занимаются добычей полезных ископаемых в суровых климатических условиях, что определяет высокие заработки. Высокий уровень среднедушевых доходов в Москве и Санкт-Петербурге, с одной стороны, определяется высокой зарплатой в этих городах, а с другой, значительными доходами от предпринимательской деятельности и доходов от собственности и депозитов в двух крупнейших федеральных городах России, поясняют эксперты.
Как показал анализ, разрыв в уровне доходов между регионами весьма существенен и составляет 7,7 раза. Самые высокие среднедушевые доходы в третьем квартале 2025 года в денежном выражении зафиксированы на Чукотке, которая по покупательной способности расположилась на третьей строчке рейтинга, там они составили 207,2 тысячи рублей, что, согласно официальной статистике, в реальном выражении на 16,5% больше, чем в июле-сентябре 2024 года.
Вторым в рейтинге по среднедушевым доходам и, как говорилось ранее, первым по покупательной способности стал Ненецкий автономный округ. Там среднедушевой месячный доход составляет 171,9 тысячи рублей. В целом в восьми регионах средние доходы превышают 100 тысяч рублей. Медианное значение уровня среднедушевых доходов среди российских регионов составляет 56,4 тысячи рублей (в половине регионов этот уровень выше, а в другой половине ниже).
Лидером по динамике реальных денежных доходов в третьем квартале 2025 года является Чукотский автономный округ, где прирост составил 16,5%, далее следуют Краснодарский край с показателем 15,3% и Москва (10,1%).
Названы регионы с самой высокой медианной зарплатой
22 сентября, 00:24
Названы регионы с самой высокой медианной зарплатой
22 сентября, 00:24

Разница в покупательной способности

Если среднее значение соотношения доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в первой десятке рейтинга составляет 4,2, то в последней десятке это соотношение равно лишь 1,7. Таким образом, разница в покупательной способности доходов у лидеров и аутсайдеров рейтинга отличается в два с половиной раза.
Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в Ингушетии – 1,2, где средний душевой доход составляет 26,8 тысячи рублей (рост за год в реальном выражении на 0,9%). Таким образом, среднего дохода в этом регионе хватает чуть более чем на один фиксированный набор потребительских товаров и услуг. Также невысока покупательная способность среднедушевых доходов отмечается в Туве, Карачаево-Черкесии, Республике Алтай и в Ставропольском крае.
Как показали результаты исследования, в 2025 году продолжилась тенденция сокращения числа регионов с невысокими среднедушевыми доходами. Только в одном субъекте Федерации – в Ингушетии — среднедушевые доходы в денежном выражении в третьем квартале 2025 года были ниже 30 тысяч рублей. В третьем квартале 2023 года таких регионов было пять, в 2019-м – 53.
Названы регионы России со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей
12 декабря, 03:42
Названы регионы России со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей
12 декабря, 03:42
 
ЭкономикаРоссияМоскваНенецкий автономный округФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
