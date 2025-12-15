Названы регионы с самыми высокими доходами населения

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Регионы Крайнего севера — Ненецкий и Ямало-Ненецкий, а также Чукотский автономные округа возглавили рейтинг российских регионов по уровню доходов населения, последние строчки занимают Ингушетия, Тува и Карачаево-Черкесия, свидетельствует исследование РИА Новости.

Среднедушевые доходы

Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2025 года среднедушевые доходы населения в России были на уровне 73 тысяч рублей в месяц, что на 9,6 тысячи рублей больше результата третьего квартала прошлого года. В реальном выражении доходы населения выросли за этот период на 6,3%. При этом уровень доходов в России достаточно сильно отличается в региональном разрезе.

Для оценки ситуации в региональной сфере эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Этот показатель позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен. Регионы были ранжированы по этому показателю. В качестве источника информации для составления рейтинга использовались данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за июль-сентябрь 2025 года.

Итоги проведенного исследования показывают сохраняющуюся существенную разницу в уровне покупательной способности доходов в разных субъектах Федерации. Значение соотношения среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора в различных регионах в третьем квартале 2025 года изменяется в широком диапазоне от 1,2 до 5,85, то есть реальный (с учетом цен) уровень средних доходов у лидеров и аутсайдеров отличается почти в пять раз. При этом медианное значение соотношения среди исследуемых субъектов РФ составляет 2,37.

В лидерах Крайний Север

Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг Ненецкий автономный округ. В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 5,85.

Также десятку лидеров рейтинга по отношению доходов к стоимости фиксированного набора входят Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, Москва, Магаданская, Сахалинская области, Санкт-Петербург, Московская, Мурманская области, Республика Адыгея.

У лидирующей десятки регионов соотношение доходов и фиксированного набора превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в три раза. Большинство регионов с высокими доходами занимаются добычей полезных ископаемых в суровых климатических условиях, что определяет высокие заработки. Высокий уровень среднедушевых доходов в Москве и Санкт-Петербурге, с одной стороны, определяется высокой зарплатой в этих городах, а с другой, значительными доходами от предпринимательской деятельности и доходов от собственности и депозитов в двух крупнейших федеральных городах России, поясняют эксперты.

Как показал анализ, разрыв в уровне доходов между регионами весьма существенен и составляет 7,7 раза. Самые высокие среднедушевые доходы в третьем квартале 2025 года в денежном выражении зафиксированы на Чукотке, которая по покупательной способности расположилась на третьей строчке рейтинга, там они составили 207,2 тысячи рублей, что, согласно официальной статистике, в реальном выражении на 16,5% больше, чем в июле-сентябре 2024 года.

Вторым в рейтинге по среднедушевым доходам и, как говорилось ранее, первым по покупательной способности стал Ненецкий автономный округ. Там среднедушевой месячный доход составляет 171,9 тысячи рублей. В целом в восьми регионах средние доходы превышают 100 тысяч рублей. Медианное значение уровня среднедушевых доходов среди российских регионов составляет 56,4 тысячи рублей (в половине регионов этот уровень выше, а в другой половине ниже).

Лидером по динамике реальных денежных доходов в третьем квартале 2025 года является Чукотский автономный округ, где прирост составил 16,5%, далее следуют Краснодарский край с показателем 15,3% и Москва (10,1%).

Разница в покупательной способности

Если среднее значение соотношения доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в первой десятке рейтинга составляет 4,2, то в последней десятке это соотношение равно лишь 1,7. Таким образом, разница в покупательной способности доходов у лидеров и аутсайдеров рейтинга отличается в два с половиной раза.

Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в Ингушетии – 1,2, где средний душевой доход составляет 26,8 тысячи рублей (рост за год в реальном выражении на 0,9%). Таким образом, среднего дохода в этом регионе хватает чуть более чем на один фиксированный набор потребительских товаров и услуг. Также невысока покупательная способность среднедушевых доходов отмечается в Туве, Карачаево-Черкесии, Республике Алтай и в Ставропольском крае.