https://ria.ru/20251215/reuters-2062130341.html
Главы МИД стран ЕС одобрили новые антироссийские санкции, пишет Reuters
Главы МИД стран ЕС одобрили новые антироссийские санкции, пишет Reuters - РИА Новости, 15.12.2025
Главы МИД стран ЕС одобрили новые антироссийские санкции, пишет Reuters
Главы МИД стран ЕС одобрили ограничения против 14 физических и юридических лиц в рамках санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:58:00+03:00
2025-12-15T13:58:00+03:00
2025-12-15T13:59:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251215/kallas-2062055625.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире
Главы МИД стран ЕС одобрили новые антироссийские санкции, пишет Reuters
Reuters: главы МИД стран ЕС одобрили ограничения против 14 физических и юрлиц РФ