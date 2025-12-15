Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД стран ЕС одобрили новые антироссийские санкции, пишет Reuters - РИА Новости, 15.12.2025
13:58 15.12.2025 (обновлено: 13:59 15.12.2025)
Главы МИД стран ЕС одобрили новые антироссийские санкции, пишет Reuters
2025
Главы МИД стран ЕС одобрили новые антироссийские санкции, пишет Reuters

Флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС одобрили ограничения против 14 физических и юридических лиц в рамках санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника евроблока.
"Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против 14 лиц и организаций", - говорится в сообщении агентства.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Обсуждение изъятия российских активов идет сложно, признала Каллас
Россия Евросоюз В мире
 
 
