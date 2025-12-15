https://ria.ru/20251215/rebenok-2062218622.html
В Каменке-Днепровской ребенок пострадал при атаке ВСУ
В Каменке-Днепровской ребенок пострадал при атаке ВСУ
Одиннадцатилетняя девочка пострадала при ударе ВСУ по дому в запорожской Каменке-Днепровской, состояние ребенка тяжелое, сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости, 15.12.2025
