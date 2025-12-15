https://ria.ru/20251215/real-2062017377.html
Гол Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Алавес" в матче Ла Лиги
Гол Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Алавес" в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Гол Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Алавес" в матче Ла Лиги
Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Алавес" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T01:22:00+03:00
2025-12-15T01:22:00+03:00
2025-12-15T01:22:00+03:00
футбол
спорт
килиан мбаппе
алавес
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966285593_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_7be23398445b520ef05277e677cb1a7d.jpg
/20251215/yuve-2062017242.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966285593_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_71b56a4e710b72ce76d39ed51b94058f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, килиан мбаппе, алавес, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Килиан Мбаппе, Алавес, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
Гол Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Алавес" в матче Ла Лиги
Голы Мбаппе и Родриго помогли "Реалу" победить "Алавес" в чемпионате Испании