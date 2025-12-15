Рейтинг@Mail.ru
Гол Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Алавес" в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:22 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/real-2062017377.html
Гол Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Алавес" в матче Ла Лиги
Гол Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Алавес" в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Гол Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Алавес" в матче Ла Лиги
Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Алавес" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T01:22:00+03:00
2025-12-15T01:22:00+03:00
футбол
спорт
килиан мбаппе
алавес
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966285593_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_7be23398445b520ef05277e677cb1a7d.jpg
/20251215/yuve-2062017242.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966285593_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_71b56a4e710b72ce76d39ed51b94058f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, килиан мбаппе, алавес, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Килиан Мбаппе, Алавес, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
Гол Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Алавес" в матче Ла Лиги

Голы Мбаппе и Родриго помогли "Реалу" победить "Алавес" в чемпионате Испании

© Соцсети ФК "Реал"Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Соцсети ФК "Реал"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Алавес" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Витории, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Килиан Мбаппе (24-я минута) и Родриго (76). У "Алавеса" отличился Карлос Висенте (69).
Чемпионат Испании по футболу
14 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Алавес
1 : 2
Реал Мадрид
68‎’‎ • Карлос Висенте
(Антонио Бланко)
24‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
76‎’‎ • Родриго
(Винисиус Жуниор)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Реал" набрал 39 очков и сократил отставание от лидирующей в таблице чемпионата Испании "Барселоны" до 4 очков. "Алавес" (18) располагается на 12-м месте.
В следующем матче чемпионата "Реал" 20 декабря примет "Севилью", "Алавес" в этот же день на выезде встретится с "Осасуной".
Результаты других матчей:
"Севилья" - "Овьедо" - 4:0;
"Сельта" - "Атлетик" - 2:0.
Джонатан Дэвид - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Ювентус" обыграл "Болонью" в матче Серии А
Вчера, 01:21
 
ФутболСпортКилиан МбаппеАлавесРеал МадридЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    2
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала