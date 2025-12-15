https://ria.ru/20251215/raketa-2062202136.html
Конгрессмен предложил передать Украине крылатые ракеты большой дальности
Конгрессмен предложил передать Украине крылатые ракеты большой дальности - РИА Новости, 15.12.2025
Конгрессмен предложил передать Украине крылатые ракеты большой дальности
Республиканец из палаты представителей Конгресса США Дон Бейкон высказался в пользу передачи Украине крылатых ракет большой дальности. РИА Новости, 15.12.2025
в мире
украина
россия
сергей лавров
конгресс сша
нато
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Конгресс США, НАТО
Конгрессмен предложил передать Украине крылатые ракеты большой дальности
