15.12.2025

Конгрессмен предложил передать Украине крылатые ракеты большой дальности
18:13 15.12.2025
Конгрессмен предложил передать Украине крылатые ракеты большой дальности
Республиканец из палаты представителей Конгресса США Дон Бейкон высказался в пользу передачи Украине крылатых ракет большой дальности. РИА Новости, 15.12.2025
в мире, украина, россия, сергей лавров, конгресс сша, нато
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Конгресс США, НАТО
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Республиканец из палаты представителей Конгресса США Дон Бейкон высказался в пользу передачи Украине крылатых ракет большой дальности.
"США нужно послать 200 крылатых ракет большой дальности Украине", - написал конгрессмен в соцсети X.
При этом пользователям соцсети, которые негативно отреагировали на его предложение, он посоветовал "не быть тряпками".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Конгресс США, НАТО
 
 
Заголовок открываемого материала