В США раскрыли характеристики гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
В США раскрыли характеристики гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
2025-12-15T12:37:00+03:00
2025-12-15T12:37:00+03:00
2025-12-15T16:29:00+03:00
War Zone: гиперзвуковую ракету Dark Eagle оснастили 13-килограммовой боеголовкой
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Американская гиперзвуковая ракета большей дальности Dark Eagle оснащена относительно маленькой для дальнобойного оружия боеголовкой, сообщает военное издание War Zone
со ссылкой на неназванного офицера армии США.
"Боеголовка ракеты Dark Eagle весит "менее 30 фунтов" (13,6 кг - ред.), что относительно мало для дальнобойного оружия - меньше размером, чем, например, у ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120", - говорится в материале издания.
По словам офицера, ракета способна преодолеть расстояние менее чем за 20 минут.
War Zone со ссылкой на генерал-лейтенанта армии США
Франциско Лозано пишет, что ракета может поразить "материковый Китай
с Гуама" и Тегеран
из Катара
. Издание, основываясь на словах Лозано, отмечает, что дальность ракеты может составлять по меньшей мере 3,5 тысячи километров.
По данным издания, офицер армии заявил, что США производят одну такую гиперзвуковую ракету в месяц, однако цель состоит в том, чтобы увеличить их производство до двух единиц в месяц.
Портал Defense One ранее сообщал, что боекомплект батареи гиперзвуковых ракет большей дальности Dark Eagle поступит в подразделение ВС США до конца 2025 года.
Концерн Lockheed Martin
разрабатывает гиперзвуковую ракетную систему большой дальности LRHW Dark Eagle. Ее ввод в строй планировался на 2023 год, однако он был отложен, несмотря на отставание США в этой сфере от России
и Китая, где гиперзвуковое оружие уже поступило в войска.