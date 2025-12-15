https://ria.ru/20251215/rajner-2062222078.html
Сына Роба Райнера задержали по обвинению в убийстве родителей, сообщили СМИ
Сына Роба Райнера задержали по обвинению в убийстве родителей, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
Сына Роба Райнера задержали по обвинению в убийстве родителей, сообщили СМИ
Полиция задержала Ника Райнера, сына голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель, по обвинению в убийстве родителей, сообщает издание Page Six. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:30:00+03:00
2025-12-15T19:30:00+03:00
2025-12-15T19:34:00+03:00
лос-анджелес
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062056890_0:235:2048:1386_1920x0_80_0_0_bbfabb76cfd60fa4d0be36f9ffa33848.jpg
https://ria.ru/20250301/hekmen-2002394210.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062056890_0:43:2048:1578_1920x0_80_0_0_a15e3ee5dee90c9eb017f5e11684b6e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, в мире, сша
Лос-Анджелес, В мире, США
Сына Роба Райнера задержали по обвинению в убийстве родителей, сообщили СМИ
Page Six: сына режиссера Райнера арестовали по обвинению в убийстве родителей
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Полиция задержала Ника Райнера, сына голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель, по обвинению в убийстве родителей, сообщает издание Page Six
.
Ранее портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что тела Райнера и его супруги были найдены в доме режиссера, на них были обнаружены ножевые ранения.
"Сын Роба Райнера и Мишель Райнер, Ник, задержан по обвинению в убийстве своих родителей", - пишет издание.
Отмечается, что 32-летний мужчина помещён в тюрьму Паркер-центр в Лос-Анджелесе
. Сумма залога для его освобождения из-под стражи составляет четыре миллиона долларов.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".