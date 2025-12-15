Сына Роба Райнера задержали по обвинению в убийстве родителей, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Полиция задержала Ника Райнера, сына голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель, по обвинению в убийстве родителей, сообщает издание Полиция задержала Ника Райнера, сына голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель, по обвинению в убийстве родителей, сообщает издание Page Six

Ранее портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что тела Райнера и его супруги были найдены в доме режиссера, на них были обнаружены ножевые ранения.

"Сын Роба Райнера и Мишель Райнер, Ник, задержан по обвинению в убийстве своих родителей", - пишет издание.

© AP Photo / Evan Agostini Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер © AP Photo / Evan Agostini Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер. Архивное фото

Отмечается, что 32-летний мужчина помещён в тюрьму Паркер-центр в Лос-Анджелесе . Сумма залога для его освобождения из-под стражи составляет четыре миллиона долларов.