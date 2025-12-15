Рейтинг@Mail.ru
Сына Роба Райнера задержали по обвинению в убийстве родителей, сообщили СМИ
19:30 15.12.2025 (обновлено: 19:34 15.12.2025)
Сына Роба Райнера задержали по обвинению в убийстве родителей, сообщили СМИ
Полиция задержала Ника Райнера, сына голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель, по обвинению в убийстве родителей, сообщает издание Page Six. РИА Новости, 15.12.2025
лос-анджелес
в мире
сша
лос-анджелес
сша
лос-анджелес, в мире, сша
Лос-Анджелес, В мире, США
© Getty Images / Laura CavanaughНик Райнер
© Getty Images / Laura Cavanaugh
Ник Райнер. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Полиция задержала Ника Райнера, сына голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель, по обвинению в убийстве родителей, сообщает издание Page Six.
Ранее портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что тела Райнера и его супруги были найдены в доме режиссера, на них были обнаружены ножевые ранения.
"Сын Роба Райнера и Мишель Райнер, Ник, задержан по обвинению в убийстве своих родителей", - пишет издание.
© AP Photo / Evan AgostiniРежиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер
© AP Photo / Evan Agostini
Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер. Архивное фото
Отмечается, что 32-летний мужчина помещён в тюрьму Паркер-центр в Лос-Анджелесе. Сумма залога для его освобождения из-под стражи составляет четыре миллиона долларов.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".
Полицейские округа Санта-Фе возле дома, где были найдены тела актера Джин Хэкмена и его супруги - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Актер Хэкмен, вероятно, умер за девять дней до обнаружения тела, пишут СМИ
Лос-АнджелесВ миреСША
 
 
