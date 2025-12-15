https://ria.ru/20251215/rajner-2062190358.html
Полиция допрашивает сына режиссера Роба Райнера, пишут СМИ
Полиция допрашивает сына режиссера Роба Райнера, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
Полиция допрашивает сына режиссера Роба Райнера, пишут СМИ
Полиция допрашивает Ника Райнера, сына голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель, в связи с подозрением в убийстве родителей, сообщает журнал... РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Полиция допрашивает Ника Райнера, сына голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель, в связи с подозрением в убийстве родителей, сообщает журнал People
.
Ранее портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что тела Райнера и его супруги были найдены в доме режиссера, на них были обнаружены ножевые ранения. В их убийстве подозревают сына пары Ника Райнера, следует из публикации журнала People.
"Полиция сообщает, что 32-летний Ник жив и находится на допросе", - сообщил журнал.
Отмечается, что на данный момент никто не был задержан.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".