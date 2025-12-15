"Радио Судного дня" вышло в эфир впервые за пять дней

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" впервые за пять дней передала новое закодированное слово, Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" впервые за пять дней передала новое закодированное слово, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.

Так, сегодня в 13:02 по московскому времени в эфире прозвучало "НЖТИ 52710 ВХОДОШУНТ 9051 8779".

В последний раз радиостанция транслировала сообщения 11 декабря. По информации канала, в эфире звучали слова: "ершовуз", "бермудский", "жуирозагс" и "аульный".