"Радио Судного дня" вышло в эфир впервые за пять дней
15:03 15.12.2025 (обновлено: 15:17 15.12.2025)
"Радио Судного дня" вышло в эфир впервые за пять дней
"Радио Судного дня" вышло в эфир впервые за пять дней - РИА Новости, 15.12.2025
"Радио Судного дня" вышло в эфир впервые за пять дней
Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" впервые за пять дней передала новое закодированное слово, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.12.2025
радиостанция судного дня
2025
"Радио Судного дня" вышло в эфир впервые за пять дней

Радио Судного дня впервые за пять дней передало новое сообщение

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Вышка мобильной связи стандарте LTE
Вышка мобильной связи стандарте LTE
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вышка мобильной связи стандарте LTE . Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" впервые за пять дней передала новое закодированное слово, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.
Так, сегодня в 13:02 по московскому времени в эфире прозвучало "НЖТИ 52710 ВХОДОШУНТ 9051 8779".
В последний раз радиостанция транслировала сообщения 11 декабря. По информации канала, в эфире звучали слова: "ершовуз", "бермудский", "жуирозагс" и "аульный".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Вышки сотовой связи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Радио Судного дня" передало три новых слова
8 декабря, 15:54
 
