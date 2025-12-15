https://ria.ru/20251215/radio-2062150570.html
"Радио Судного дня" вышло в эфир впервые за пять дней
Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" впервые за пять дней передала новое закодированное слово, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" впервые за пять дней передала новое закодированное слово, сообщается
в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.
Так, сегодня в 13:02 по московскому времени в эфире прозвучало "НЖТИ 52710 ВХОДОШУНТ 9051 8779".
В последний раз радиостанция транслировала сообщения 11 декабря. По информации канала, в эфире звучали слова: "ершовуз", "бермудский", "жуирозагс" и "аульный".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".