Средства ПВО сбили десять украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО сбили десять украинских дронов над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО сбили десять украинских беспилотников над Брянской, Владимирской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2025
