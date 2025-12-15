Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили 25 БПЛА над Московским регионом
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 15.12.2025
Силы ПВО за ночь сбили 25 БПЛА над Московским регионом
Силы ПВО за ночь сбили 25 БПЛА над Московским регионом
Дежурные средства российской ПВО ночью сбили над Московским регионом 25 украинских дронов, в том числе 15 летевших на Москву, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2025
Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских дронов над Московским регионом

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили над Московским регионом 25 украинских дронов, в том числе 15 летевших на Москву, сообщили в Минобороны РФ.
По данным МО РФ, ночью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотников самолетного типа.
"Тридцать восемь БПЛА - над территорией Астраханской области, 25 БПЛА - над территорией Брянской области, 25 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, по восемь БПЛА - над территориями Белгородской, Ростовской и Калужской областей, шесть БПЛА - над территорией Тульской области, четыре БПЛА - над территорией Республики Калмыкия, по три БПЛА - над территориями Курской и Орловской областей и по одному БПЛА - над территорией Рязанской области и над акваторией Каспийского моря", - говорится в сообщении МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМоскваАстраханская область
 
 
