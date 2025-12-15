Силы ПВО за ночь сбили 25 БПЛА над Московским регионом

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили над Московским регионом 25 украинских дронов, в том числе 15 летевших на Москву, сообщили в Минобороны РФ.
По данным МО РФ, ночью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотников самолетного типа.
"Тридцать восемь БПЛА - над территорией Астраханской области, 25 БПЛА - над территорией Брянской области, 25 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, по восемь БПЛА - над территориями Белгородской, Ростовской и Калужской областей, шесть БПЛА - над территорией Тульской области, четыре БПЛА - над территорией Республики Калмыкия, по три БПЛА - над территориями Курской и Орловской областей и по одному БПЛА - над территорией Рязанской области и над акваторией Каспийского моря", - говорится в сообщении МО РФ.
