Силы ПВО за ночь уничтожили 130 украинских дронов

"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 14 декабря т.г. до 07.00 мск 15 декабря т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.