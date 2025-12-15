https://ria.ru/20251215/pvo-2062035752.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 130 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 130 украинских дронов - РИА Новости, 15.12.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 130 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 130 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 130 украинских дронов
