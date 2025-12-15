Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 15.12.2025
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 130 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Силы ПВО за ночь уничтожили 130 украинских дронов

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 130 украинских дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 130 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 14 декабря т.г. до 07.00 мск 15 декабря т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
