Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 15.12.2025
Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву
Отражена атака ещё трех беспилотников, летевших на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T05:14:00+03:00
2025-12-15T05:14:00+03:00
2025-12-15T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
безопасность
москва
Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву