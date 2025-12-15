Рейтинг@Mail.ru
ПВО отражает атаку беспилотников на Москву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 15.12.2025 (обновлено: 07:09 15.12.2025)
ПВО отражает атаку беспилотников на Москву
ПВО отражает атаку беспилотников на Москву
Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Москву, с начала ночи сбиты 15 БПЛА, сообщил в своем канале на платформе Max мэр столицы Сергей Собянин.
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины

ПВО отражает атаку беспилотников на Москву

Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Москву, с начала ночи сбиты 15 БПЛА, сообщил в своем канале на платформе Max мэр столицы Сергей Собянин.
"Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву", — написал мэр.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении 12 БПЛА.
В аэропортах Домодедово и Жуковский дважды вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
ПВО сбила 71 дрон ВСУ над российскими регионами
