ПВО отражает атаку беспилотников на Москву
ПВО отражает атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 15.12.2025
ПВО отражает атаку беспилотников на Москву
Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Москву, с начала ночи сбиты 15 БПЛА, сообщил в своем канале на платформе Max мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T05:01:00+03:00
2025-12-15T05:01:00+03:00
2025-12-15T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
вооруженные силы украины
москва
Новости
москва, сергей собянин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины