Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
ПВО Минобороны РФ отразила атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву, на месте падения работают экстренные службы, сообщает мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 15.12.2025
