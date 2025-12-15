https://ria.ru/20251215/pvo-2062027766.html
Силы ПВО за ночь сбили шесть БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО за ночь сбили шесть БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО за ночь сбили шесть БПЛА, летевших на Москву
ПВО Минобороны РФ сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, на месте падения работают экстренные службы, сообщает мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
2025
Силы ПВО за ночь сбили шесть БПЛА, летевших на Москву
Собянин: число уничтоженных ночью БПЛА, летевших на Москву, достигло шести