Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове-на-Дону

Атака БПЛА отражена над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону, предварительно, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется, сообщает глава города... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T03:31:00+03:00
2025-12-15T03:31:00+03:00
2025-12-15T05:56:00+03:00
