Силы ПВО за неделю сбили не менее 1677 украинских дронов
ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1677 украинских беспилотников над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T00:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
