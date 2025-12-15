Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за неделю сбили не менее 1677 украинских дронов - РИА Новости, 15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:49 15.12.2025
Силы ПВО за неделю сбили не менее 1677 украинских дронов
Силы ПВО за неделю сбили не менее 1677 украинских дронов - РИА Новости, 15.12.2025
Силы ПВО за неделю сбили не менее 1677 украинских дронов
ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1677 украинских беспилотников над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
2025
Новости
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Силы ПВО за неделю сбили не менее 1677 украинских дронов

РИА Новости: силы ПВО за неделю сбили не менее 1677 украинских дронов

Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1677 украинских беспилотников над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 11 и 14 декабря, 396 и 290 единиц соответственно.
"Полный крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
12 декабря, 16:56
За период с 1 по 7 декабря ПВО России всего перехватила не менее 1270 украинских дронов.
Подавляющее число атак БПЛА совершено на европейскую часть России.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
