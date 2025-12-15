Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил значение студенческого форума "Твой ход" - РИА Новости, 15.12.2025
20:34 15.12.2025
Путин оценил значение студенческого форума "Твой ход"
Путин оценил значение студенческого форума "Твой ход"
2025-12-15T20:34:00+03:00
2025-12-15T20:34:00+03:00
Россия, Москва, Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Всероссийский студенческий форум "Твой ход - 2025" сплотил своими задачами талантливую, энергичную и целеустремленную молодежь, заявил президент России Владимир Путин.
Церемония закрытия форума проходит в понедельник в Москве на площадке Main Stage.
"Приветствую вас на закрытии Всероссийского студенческого форума "Твой ход". За прошедшее время ваш востребованный проект сплотил своими задачами талантливых, энергичных, целеустремлённых молодых людей во всех регионах страны, стал для них настоящей творческой площадкой для совместной командной работы и дружеского общения", - говорится в приветственном слове Путина, которое зачитал председатель общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Дмитрий Покровский.
Президент отметил, что проект помог участникам внести свой вклад в развитие родных вузов, городов и поселков, а также воплотить в жизнь содержательные инициативы в науке и технологиях, в волонтёрском движении и благотворительности, в других сферах.
"Уверен, что нынешний форум прошёл в тёплой, неформальной атмосфере, а представители студенческого сообщества, руководители образовательных учреждений, педагоги и наставники смогли обменяться накопленным опытом, подвести итоги пятого сезона всероссийского проекта "Твой ход", наметить перспективы на будущее. И конечно, такие замечательные, консолидирующие мероприятия – хорошая возможность для запуска новых идей и начинаний", - подчеркнул Путин.
Глава государства пожелал участникам форума успехов и всего самого доброго.
"Твой ход" - это всероссийский студенческий проект, объединяющий более 2,5 миллионов студентов по всей стране. Проект реализуется Росмолодежью при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и нацпроект "Молодежь и дети". В 2025 году всероссийский студенческий форум "Твой ход" собрал более 2,5 тысяч молодых лидеров.
