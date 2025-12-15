Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий назначение штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В настоящее время штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства в период проведения призыва, однако в связи с принятием закона о проведении призыва в течение календарного года эту норму необходимо уточнить.
Закон вносит изменения в статью 21.5 кодекса об административных правонарушениях РФ, в части 4 исключаются слова "в период проведения призыва". Таким образом, ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года.
Штрафы за это правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
