Путин продлил запрет на поставки российской нефти по потолку цен - РИА Новости, 15.12.2025
19:24 15.12.2025 (обновлено: 19:27 15.12.2025)
Путин продлил запрет на поставки российской нефти по потолку цен
владимир путин
экономика
россия
австралия
евросоюз
g7
сша
владимир путин, экономика, россия, австралия, евросоюз, g7, сша
Владимир Путин, Экономика, Россия, Австралия, Евросоюз, G7, США
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 30 июня 2026 г.", - говорится в документе.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Reuters узнал, чем G7 и ЕС хотят заменить потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 19:20
Страны G7, Австралия и ЕС с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках - - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Сейчас потолок установлен на уровне 47,6 доллара за баррель, он был снижен летом 2025 года с 60 долларов. К уменьшению потолка не присоединились только США. С 5 февраля 2023 года западные страны также установили ограничение цены на нефтепродукты.
В ответ Путин своим указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
ЕС не запретил импорт нефти из России, несмотря на мандат Европарламента
10 декабря, 16:57
 
