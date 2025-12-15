https://ria.ru/20251215/putin-2062219671.html
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи - РИА Новости, 15.12.2025
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2030 году 2650-летие основания Керчи, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:16:00+03:00
2025-12-15T19:16:00+03:00
2025-12-15T19:41:00+03:00
керчь
общество
россия
владимир путин
республика крым
керчь
россия
республика крым
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи в 2030 году