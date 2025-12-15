Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025

Путин подписал закон о продлении антисанкционных спецполномочий ЦБ
19:12 15.12.2025
Путин подписал закон о продлении антисанкционных спецполномочий ЦБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для гибкого... РИА Новости, 15.12.2025
экономика
россия
владимир путин
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
экономика, россия, владимир путин, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для гибкого реагирования на санкционные и геополитические риски. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Эти полномочия ЦБ продлеваются в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности в связи с продолжением санкционной политики недружественных государств в отношении России, пояснял один из инициаторов принятия закона, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Стала известна сумма иска ЦБ к Euroclear
10:25
В частности, Банк России сможет и в следующем году определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие участники финансового рынка вправе не раскрывать. Такие перечни могут быть подготовлены и на индивидуальной основе.
ЦБ также продолжит регулировать работу Национальной системы платежных карт (НСПК) в части функционирования международных банковских карт, в том числе ушедших из России платежных систем, и сроки прекращения операций по таким картам.
Кроме того, регулятор и в 2026 году сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции и сделки банков и некредитных финансовых организаций, а также устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели. При этом к участникам рынка могут быть установлены индивидуальные требования.
Помимо этого, до 31 августа 2026 года продлеваются полномочия совета директоров ЦБ принимать согласованное с Росфинмониторингом решение об определении круга пользователей платформы цифрового рубля, которые вправе совершать на ней операции, а также перечень видов таких операций.
Банк России также сможет запрещать российским страховщикам заключать сделки с контрагентами из недружественных стран, регулировать сроки действия страховых тарифов без ограничений и определять обязательства, не подлежащие передаче в перестрахование национальной перестраховочной компании.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россия готовит ответные действия на блокировку активов, заявили в МИД
13 декабря, 17:06
 
Экономика, Россия, Владимир Путин, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
