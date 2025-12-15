https://ria.ru/20251215/putin-2062218727.html
Путин подписал закон о продлении антисанкционных спецполномочий ЦБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для гибкого... РИА Новости, 15.12.2025
экономика
россия
владимир путин
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для гибкого реагирования на санкционные и геополитические риски. Документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Эти полномочия ЦБ
продлеваются в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности в связи с продолжением санкционной политики недружественных государств в отношении России
, пояснял один из инициаторов принятия закона, председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков
.
В частности, Банк России сможет и в следующем году определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие участники финансового рынка вправе не раскрывать. Такие перечни могут быть подготовлены и на индивидуальной основе.
ЦБ также продолжит регулировать работу Национальной системы платежных карт (НСПК) в части функционирования международных банковских карт, в том числе ушедших из России платежных систем, и сроки прекращения операций по таким картам.
Кроме того, регулятор и в 2026 году сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции и сделки банков и некредитных финансовых организаций, а также устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели. При этом к участникам рынка могут быть установлены индивидуальные требования.
Помимо этого, до 31 августа 2026 года продлеваются полномочия совета директоров ЦБ принимать согласованное с Росфинмониторингом
решение об определении круга пользователей платформы цифрового рубля, которые вправе совершать на ней операции, а также перечень видов таких операций.
Банк России также сможет запрещать российским страховщикам заключать сделки с контрагентами из недружественных стран, регулировать сроки действия страховых тарифов без ограничений и определять обязательства, не подлежащие передаче в перестрахование национальной перестраховочной компании.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.