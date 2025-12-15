Путин подписал закон о внесении в ЕГРН границ сельхозземель

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в закон "О государственной регистрации недвижимости", по которым в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будут вносить сведения о границах земель сельхозназначения.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Сейчас информация о таких участках земли включается только в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий.

Из-за отсутствия информации о таких участках в ЕГРН их могли необоснованно относить к землям других категорий, присоединять к населенным пунктам или предоставлять для строительства.