Путин подписал закон о внесении в ЕГРН границ сельхозземель
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в закон "О государственной регистрации недвижимости", по которым в Единый государственный реестр
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в закон "О государственной регистрации недвижимости", по которым в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будут вносить сведения о границах земель сельхозназначения.
Соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Сейчас информация о таких участках земли включается только в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий.
Из-за отсутствия информации о таких участках в ЕГРН их могли необоснованно относить к землям других категорий, присоединять к населенным пунктам или предоставлять для строительства.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2026 года, за исключением ряда норм, для которых предусмотрен иной срок.