Путин поручил продумать проведение смен РГО в детских лагерях - РИА Новости, 15.12.2025
18:59 15.12.2025
Путин поручил продумать проведение смен РГО в детских лагерях
Президент РФ Владимир Путин поручил продумать проведение профильных смен, которые организует "Русское географическое общество", в детских лагерях, в том числе... РИА Новости, 15.12.2025
общество
россия
владимир путин
сергей кравцов
русское географическое общество
артек
россия
общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, русское географическое общество, артек
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Русское географическое общество, Артек
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил продумать проведение профильных смен, которые организует "Русское географическое общество", в детских лагерях, в том числе создать научно-просветительский модуль "География в кубе" с пилотным проектом в детском центре "Артек", следует из перечня поручений по итогам XVII съезда Русского географического общества и заседания попечительского совета организации.
"Минпросвещения России подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и представить предложения по включению профильных смен, проводимых Всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество", в программы федеральных и региональных организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе по созданию научно-просветительских модулей Русского географического общества "География в кубе" с пилотным проектом, осуществляемым на базе Международного детского центра "Артек", - говорится в тексте поручений.
Доклад по вопросу необходимо представить до 1 февраля 2026 года. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и высшие должностные лица субъектов РФ.
Путин рекомендовал предоставить РГО здание для музея географии
ОбществоРоссияВладимир ПутинСергей КравцовРусское географическое обществоАртек
 
 
