Путин поручил продумать проведение смен РГО в детских лагерях

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил продумать проведение профильных смен, которые организует "Русское географическое общество", в детских лагерях, в том числе создать научно-просветительский модуль "География в кубе" с пилотным проектом в детском центре "Артек", следует из перечня поручений по итогам XVII съезда Русского географического общества и заседания попечительского совета организации.
"Минпросвещения России подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и представить предложения по включению профильных смен, проводимых Всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество", в программы федеральных и региональных организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе по созданию научно-просветительских модулей Русского географического общества "География в кубе" с пилотным проектом, осуществляемым на базе Международного детского центра "Артек", - говорится в тексте поручений.
Доклад по вопросу необходимо представить до 1 февраля 2026 года. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и высшие должностные лица субъектов РФ.