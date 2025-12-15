Путин поручил представить предложения по ЦОДам в энергопрофицитных районах

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по размещению ЦОДов в потенциально энергопрофицитных районах РФ.
Соответствующий перечень поручений по итогам международного форума "Российская энергетическая неделя", состоявшегося 15-17 октября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... представить предложения по размещению центров обработки данных в потенциально энергопрофицитных районах России, рассмотрев возможность снабжения их электрической энергией, вырабатываемой объектами угольной и газовой генерации электрической энергии, функционирующими на базе современных технологий (при условии соблюдения требований в области охраны окружающей среды), на территориях субъектов РФ с большими запасами угля и природного газа, удаленных от объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 1 февраля 2026 года, ответственный - премьер России Михаил Мишустин.
Россия продолжит строительство ЦОДов на базе АЭС, заявил Путин
19 ноября, 20:07