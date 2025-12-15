Рейтинг@Mail.ru
18:50 15.12.2025
Путин поручил утвердить Концепцию развития розничных рынков электроэнергии
экономика
россия
владимир путин
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил утвердить Концепцию развития розничных рынков электроэнергии

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до конца апреля утвердить Концепцию развития конкурентных розничных рынков электроэнергии и мощности, соответствующий перечень поручений по итогам международного форума "Российская энергетическая неделя", состоявшегося 15–17 октября 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам международного форума "Российская энергетическая неделя", состоявшегося 15–17 октября 2025 года... Правительству Российской Федерации: утвердить Концепцию развития конкурентных розничных рынков электрической энергии и мощности. Срок – 30 апреля 2026 года", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин и Моди назвали энергосотрудничество значимой частью нацбезопасности
5 декабря, 13:51
 
