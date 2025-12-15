Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил представить предложения по поддержке электроэнергетики - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 15.12.2025 (обновлено: 20:03 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/putin-2062214266.html
Путин поручил представить предложения по поддержке электроэнергетики
Путин поручил представить предложения по поддержке электроэнергетики - РИА Новости, 15.12.2025
Путин поручил представить предложения по поддержке электроэнергетики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 25 декабря представить предложения по выработке механизмов для финансирования отрасли электроэнергетики. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:49:00+03:00
2025-12-15T20:03:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059906098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил представить предложения по поддержке электроэнергетики

Путину представят идеи выработки механизмов для финансирования электроэнергетики

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 25 декабря представить предложения по выработке механизмов для финансирования отрасли электроэнергетики.
Соответствующий перечень поручений по итогам международного форума "Российская энергетическая неделя", состоявшегося 15–17 октября 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... представить предложения... по выработке механизмов, обеспечивающих финансирование создания и обновления инфраструктуры электроэнергетики, включая механизмы государственной поддержки", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 25 декабря 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее в октябре замминистра энергетики Евгений Грабчак рассказывал об инициативе министерства в рамках нового законопроекта сформировать два института для развития отрасли электроэнергетики, требующего инвестиции более 45 триллионов рублей до 2042 года: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития. В Минэнерго также заявляли, что надеются представить новый законопроект президенту РФ до конца декабря.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал о "зеленой" энергетике в России
4 декабря, 21:13
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала