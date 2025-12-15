Путин подписал закон о саморегулировании в сфере животноводства

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 сентября 2026 года механизмов саморегулирования в области племенного животноводства в РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает создание саморегулируемых организаций (СРО), осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, по видам отраслей животноводства. Такие организации будут создаваться на основе добровольного членства племенных хозяйств.
На СРО в области племенного животноводства будут распространяться требования базового закона "О саморегулируемых организациях". Такие СРО смогут устанавливать стандарты деятельности в области племенного животноводства и контролировать их соблюдение членами организаций.
СРО в области племенного животноводства будут подтверждать соответствие племенных животных и племенных стад данным стандартам и выдавать подтверждающий это сертификат (свидетельство), проводить верификацию (проверку) сведений о таких животных и стадах, принадлежащих членам этих саморегулируемых организаций.
Данные СРО также будут проводить аттестацию лиц, разрабатывающих предложения по осуществлению мероприятий в области племенного животноводства членами таких организаций.
Закон, согласно сопроводительным документам, позволит обеспечить прозрачность и достоверность данных о племенных животных, внедрить принципы саморегулирования и самоконтроля в этой сфере, а также повысить качество реализуемой в РФ племенной продукции.
