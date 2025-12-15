Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о саморегулировании в сфере животноводства - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/putin-2062213334.html
Путин подписал закон о саморегулировании в сфере животноводства
Путин подписал закон о саморегулировании в сфере животноводства - РИА Новости, 15.12.2025
Путин подписал закон о саморегулировании в сфере животноводства
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 сентября 2026 года механизмов саморегулирования в области племенного животноводства в РФ,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:47:00+03:00
2025-12-15T18:47:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_0:88:2996:1773_1920x0_80_0_0_642e18ec8b8c9c2f60ac5df2cf687b03.jpg
https://ria.ru/20250811/zhivotnovody-2034611973.html
https://ria.ru/20250731/putin-2032726480.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_3b4458c227bb64cd4be24dd8032183c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о саморегулировании в сфере животноводства

Путин подписал закон о саморегулировании в области племенного животноводства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 сентября 2026 года механизмов саморегулирования в области племенного животноводства в РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает создание саморегулируемых организаций (СРО), осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, по видам отраслей животноводства. Такие организации будут создаваться на основе добровольного членства племенных хозяйств.
Овцы - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Животноводам компенсирует часть расходов на геномную селекцию
11 августа, 15:54
На СРО в области племенного животноводства будут распространяться требования базового закона "О саморегулируемых организациях". Такие СРО смогут устанавливать стандарты деятельности в области племенного животноводства и контролировать их соблюдение членами организаций.
СРО в области племенного животноводства будут подтверждать соответствие племенных животных и племенных стад данным стандартам и выдавать подтверждающий это сертификат (свидетельство), проводить верификацию (проверку) сведений о таких животных и стадах, принадлежащих членам этих саморегулируемых организаций.
Данные СРО также будут проводить аттестацию лиц, разрабатывающих предложения по осуществлению мероприятий в области племенного животноводства членами таких организаций.
Закон, согласно сопроводительным документам, позволит обеспечить прозрачность и достоверность данных о племенных животных, внедрить принципы саморегулирования и самоконтроля в этой сфере, а также повысить качество реализуемой в РФ племенной продукции.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон о фермерских хозяйствах
31 июля, 22:23
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала