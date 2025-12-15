Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
Путин подписал закон о доступе лизинговых компаний к кредитным историям
18:44 15.12.2025
Путин подписал закон о доступе лизинговых компаний к кредитным историям
Путин подписал закон о доступе лизинговых компаний к кредитным историям
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий лизинговым компаниям РФ доступ к кредитным историям клиентов, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 15.12.2025
Россия, Владимир Путин, Государственная транспортная лизинговая компания, Экономика
Путин подписал закон о доступе лизинговых компаний к кредитным историям

Путин подписал закон о доступе лизинговых компаний к кредитным историям клиентов

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий лизинговым компаниям РФ доступ к кредитным историям клиентов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ позволяет лизинговым компаниям получить согласие клиента на получение его данных из бюро кредитных историй (БКИ) сразу на весь срок действия договора лизинга, а также договоров, обеспечивающих выполнение обязательств по нему. Ранее такое согласие действовало лишь полгода со дня оформления договора лизинга, затем его нужно было продлевать.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин подписал закон о приостановке операций по арестованным счетам
31 июля, 16:19
Закон, согласно сопроводительным документам, призван повысить эффективность лизинговых компаний, в том числе с государственным участием, при реализации законного права на осуществление финансового контроля за деятельностью своих клиентов.
Запрос и оформление согласия каждые шесть месяцев требуют значительных временных и трудовых затрат как от лизингодателя, так и от лизингополучателя, отмечается в пояснительной записке. Это обусловлено длительностью исполнения лизинговых сделок и количеством действующих договоров с каждым из клиентов лизинговых компаний.
Например, у "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) более 350 лизингополучателей и более 700 действующих договоров лизинга, а срок исполнения обязательств по ним достигает 25 лет.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых
31 июля, 15:20
 
Россия, Владимир Путин, Государственная транспортная лизинговая компания, Экономика
 
 
