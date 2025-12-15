https://ria.ru/20251215/putin-2062212683.html
Путин рекомендовал предоставить РГО здание для музея географии
Путин рекомендовал предоставить РГО здание для музея географии - РИА Новости, 15.12.2025
Путин рекомендовал предоставить РГО здание для музея географии
Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы предоставить РГО здание для размещения музея географии. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:44:00+03:00
2025-12-15T18:44:00+03:00
2025-12-15T18:48:00+03:00
москва
россия
сергей собянин
русское географическое общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251023/putin-2050202148.html
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
москва, россия, сергей собянин, русское географическое общество, владимир путин
Москва, Россия, Сергей Собянин, Русское географическое общество, Владимир Путин
