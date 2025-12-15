Рейтинг@Mail.ru
Путин рекомендовал предоставить РГО здание для музея географии
18:44 15.12.2025
Путин рекомендовал предоставить РГО здание для музея географии
Путин рекомендовал предоставить РГО здание для музея географии
москва, россия, сергей собянин, русское географическое общество, владимир путин
Москва, Россия, Сергей Собянин, Русское географическое общество, Владимир Путин
Путин рекомендовал предоставить РГО здание для музея географии

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы предоставить РГО здание для размещения музея географии.
Соответствующий перечень поручений по итогам XVII съезда Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и заседания её попечительского совета 23 октября 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о предоставлении Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" здания для размещения музея географии", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, ответственный - мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин попросил медиасовет РГО быть проводником его просветительской миссии
23 октября, 20:01
 
МоскваРоссияСергей СобянинРусское географическое обществоВладимир Путин
 
 
