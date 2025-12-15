https://ria.ru/20251215/putin-2062211626.html
Участники СВО получили право на бесплатное повторное обучение в колледжах
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой профессии или направлению подготовки, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В пояснительной записке отмечалось, что закон направлен на создание дополнительных мер поддержки для граждан, проходивших военную службу в Вооружённых силах России
, Росгвардии
и других воинских формированиях при условии их участия в специальной военной операции, в том числе при отражении вооруженного вторжения на территорию России, в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
Также, как поясняли авторы закона, среди участников СВО много специалистов рабочих профессий, которые после возвращения нуждаются в переквалификации и поиске новой сферы занятости.
Авторы инициативы подчеркивали, что новый закон будет стимулировать участников СВО к трудовой деятельности, повышению уровня их трудоустройства, тем самым способствуя получению более высоких профессиональных навыков и организации их профессиональной ориентации, а также снижению дефицита кадров на рынке.