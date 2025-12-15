Рейтинг@Mail.ru
Участники СВО получили право на бесплатное повторное обучение в колледжах - РИА Новости, 15.12.2025
18:38 15.12.2025
Участники СВО получили право на бесплатное повторное обучение в колледжах
Участники СВО получили право на бесплатное повторное обучение в колледжах - РИА Новости, 15.12.2025
Участники СВО получили право на бесплатное повторное обучение в колледжах
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по... РИА Новости, 15.12.2025
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Участники СВО получили право на бесплатное повторное обучение в колледжах

Путин подписал закон о праве бойцов СВО на бесплатное второе среднее образование

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Учебное занятие в колледже
Учебное занятие в колледже - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Учебное занятие в колледже. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой профессии или направлению подготовки, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В пояснительной записке отмечалось, что закон направлен на создание дополнительных мер поддержки для граждан, проходивших военную службу в Вооружённых силах России, Росгвардии и других воинских формированиях при условии их участия в специальной военной операции, в том числе при отражении вооруженного вторжения на территорию России, в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
Также, как поясняли авторы закона, среди участников СВО много специалистов рабочих профессий, которые после возвращения нуждаются в переквалификации и поиске новой сферы занятости.
Авторы инициативы подчеркивали, что новый закон будет стимулировать участников СВО к трудовой деятельности, повышению уровня их трудоустройства, тем самым способствуя получению более высоких профессиональных навыков и организации их профессиональной ориентации, а также снижению дефицита кадров на рынке.
Президент Владимир Путин и секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
13:50
 
Общество Россия Владимир Путин
 
 
