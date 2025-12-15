Рейтинг@Mail.ru
18:33 15.12.2025
Путин подписал закон о доступе Росфинмониторинга к данным системы "Мир"
Путин подписал закон о доступе Росфинмониторинга к данным системы "Мир"
Путин подписал закон о доступе Росфинмониторинга к данным системы "Мир"

Путин подписал закон о доступе Росфинмониторингу к данным системы "Мир" и СБП

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росфинмониторингу с 1 сентября 2026 года получить доступ к данным платежной системы "Мир" и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов. Он закрепляет полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК).
Путин подписал закон о расширении полномочий ЦБ при сборе финстатистики
НСПК сейчас осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт. А с сентября 2026 года, согласно принятому в июле закону, НСПК получит и функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного QR-кода.
Новый закон позволит Росфинмониторингу безвозмездно получать от НСПК информацию о платежах и денежных переводах с использованием платежной системы "Мир" и СБП, а также об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. При этом НСПК будет не вправе разглашать факт передачи данных сведений ведомству.
Соответствующая информация будет предоставляться через личный кабинет или иным способом, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Порядок взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК по вопросам запроса и получения такой информации, включая сроки и способы предоставления, ее объем и состав, будет определяться в рамках соглашения между ними и согласовываться с Банком России.
Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля
