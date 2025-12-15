Путин подписал закон о доступе Росфинмониторинга к данным системы "Мир"

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росфинмониторингу с 1 сентября 2026 года получить доступ к данным платежной системы "Мир" и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Соответствующий документ Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росфинмониторингу с 1 сентября 2026 года получить доступ к данным платежной системы "Мир" и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов. Он закрепляет полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК).

НСПК сейчас осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт. А с сентября 2026 года, согласно принятому в июле закону, НСПК получит и функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного QR-кода.

Новый закон позволит Росфинмониторингу безвозмездно получать от НСПК информацию о платежах и денежных переводах с использованием платежной системы "Мир" и СБП, а также об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. При этом НСПК будет не вправе разглашать факт передачи данных сведений ведомству.