Путин поручил правительству участвовать в создании базы имени Чилингарова - РИА Новости, 15.12.2025
18:22 15.12.2025
Путин поручил правительству участвовать в создании базы имени Чилингарова
Путин поручил правительству участвовать в создании базы имени Чилингарова
россия, владимир путин, русское географическое общество
Россия, Владимир Путин, Русское географическое общество
Путин поручил правительству участвовать в создании базы имени Чилингарова

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам XVII съезда Русского географического общества и заседания попечительского совета организации поручил правительству РФ принять участие в создании полярной научно-исследовательской Ледовой базы имени Чилингарова, доклад должен быть предоставлен до 15 января.
"Путин утвердил перечень поручений по итогам XVII съезда Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и заседания её попечительского совета 23 октября 2025 года... Правительству Российской Федерации: принять участие в создании полярной научно-исследовательской Ледовой базы имени А.Н.Чилингарова, определив объем и источники финансирования, необходимого для ее создания. Доклад – до 15 января 2026 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии
18:14
 
Россия Владимир Путин Русское географическое общество
 
 
