Путин подписал закон о расширении полномочий ЦБ при сборе финстатистики - РИА Новости, 15.12.2025
18:17 15.12.2025
Путин подписал закон о расширении полномочий ЦБ при сборе финстатистики
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Центрального банка РФ при сборе финансовой статистики в рамках системы национальных... РИА Новости, 15.12.2025
экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Центрального банка РФ при сборе финансовой статистики в рамках системы национальных счетов (СНС). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Система национальных счетов представляет собой совокупность взаимосвязанных показателей для отражения информации о функционировании экономики. Банк России составляет финансовый счет РФ в этой системе, а также по соглашению об информационном взаимодействии с Росстатом начиная с 2008 года формирует показатели текущих (нефинансовых) счетов СНС по банковской системе.
При этом Росстат ранее составлял показатели СНС по другим финансовым посредникам и включал информацию ЦБ по текущим счетам банковской системы, таким образом формируя полный набор счетов по всем финансовым организациям.
Новый закон по предложению Росстата передает Банку России функции построения полного набора счетов в СНС для кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, а также финорганизаций, не поднадзорных ЦБ.
Закон предусматривает, что Банк России совместно с Росстатом разработает методологию составления нефинансовых счетов СНС для таких организаций и лиц (за исключением аудиторских организаций, оказывающих услуги общественно значимым организациям на финрынке), а также финансовых счетов, балансов финансовых активов и обязательств системы национальных счетов РФ.
При этом ЦБ будет самостоятельно организовывать составление таких счетов; формировать и утверждать формы федерального статистического наблюдения и порядок составления и предоставления соответствующими организациями и лицами первичных статистических данных по этим формам; а также формировать перечень таких респондентов и размещать его на своем сайте.
Эти респонденты обязаны будут безвозмездно предоставлять ЦБ первичные статистические данные для составления платежного баланса и международной инвестиционной позиции РФ, статистики внешней торговли услугами, внешнего долга и международных резервов, прямых инвестиций, а также финансовых счетов, балансов финансовых активов и обязательств СНС.
Таким образом, ЦБ получает право сам определять, какие организации обязаны передавать ему сведения о движении денег, долгах, вложениях за границу и из зарубежных стран, а также о положении крупных участников финансового рынка, пояснял журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин. При этом государство, по его словам, "получает единый поток цифр, по которому видно, где растет долг, куда уходят инвестиции, как чувствуют себя банки, страховые и другие финансовые организации". На основе такой информации принимаются решения о ставках, ограничениях, возможных мерах поддержки.
Помимо этого, закон предусматривает, что правительство РФ по согласованию с ЦБ будет определять случаи, когда доступ к информации государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть ограничен. В этом случае такая информация может предоставляться лишь органам госвласти и местного самоуправления, иным госорганам, государственным внебюджетным фондам и ЦБ.
При этом, согласно закону, унитарные предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозные планы (программы) приватизации, не должны представлять промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность для формирования этого государственного информресурса.
Также на 2026 год продлевается право юрлиц, субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, представлять профильным ведомствам первичные статистические данные в электронном или бумажном виде.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
