https://ria.ru/20251215/putin-2062202588.html
Путин поручил оценить предложения об объявлении 2027 года Годом географии
Путин поручил оценить предложения об объявлении 2027 года Годом географии - РИА Новости, 15.12.2025
Путин поручил оценить предложения об объявлении 2027 года Годом географии
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 февраля представить предложения о возможности объявления 2027 года Годом географии, следует из перечня... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:13:00+03:00
2025-12-15T18:13:00+03:00
2025-12-15T18:20:00+03:00
владимир путин
россия
общество
русское географическое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251215/putin-2062201340.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, русское географическое общество
Владимир Путин, Россия, Общество, Русское географическое общество