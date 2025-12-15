Путин подписал закон об упрощенном порядке ремонта памятников

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении упрощенного порядка проведения ремонта на объекты культурного наследия, увековечивающие память не только о Великой Отечественной войне, но и о других военных конфликтах.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В настоящее время упрощённый порядок применяется к памятникам и объектам, связанным с Великой Отечественной войной, за исключением зданий и мемориальных квартир. Порядок и перечень таких объектов утверждены Минкультуры России и успешно реализуются с марта 2024 года.

Согласно приказу министерства культуры от марта 2024 года, ремонт памятников и других объектов, посвящённых Великой Отечественной войне, включает работы, которые помогают сохранять их в хорошем состоянии – с технической, эстетической и санитарной точки зрения. Кроме того, для ремонта таких объектов не нужна специальная лицензия на реставрацию памятников культуры, а участвовать в работах могут и добровольцы (волонтёры).

Подписанный закон предполагает включение в этот перечень памятников, посвящённых, например, Первой мировой войне, Русско-японской войне и другим военным конфликтам, где есть аналогичные по характеру объекты.