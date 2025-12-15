https://ria.ru/20251215/putin-2062201340.html
Путин подписал закон об упрощенном порядке ремонта памятников
Путин подписал закон об упрощенном порядке ремонта памятников - РИА Новости, 15.12.2025
Путин подписал закон об упрощенном порядке ремонта памятников
Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении упрощенного порядка проведения ремонта на объекты культурного наследия, увековечивающие память... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:08:00+03:00
2025-12-15T18:08:00+03:00
2025-12-15T18:08:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060705354.html
https://ria.ru/20250607/putin-2021522747.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин подписал закон об упрощенном порядке ремонта памятников
Путин подписал закон о порядке ремонта памятников о военных конфликтах
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении упрощенного порядка проведения ремонта на объекты культурного наследия, увековечивающие память не только о Великой Отечественной войне, но и о других военных конфликтах.
Соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
В настоящее время упрощённый порядок применяется к памятникам и объектам, связанным с Великой Отечественной войной, за исключением зданий и мемориальных квартир. Порядок и перечень таких объектов утверждены Минкультуры России
и успешно реализуются с марта 2024 года.
Согласно приказу министерства культуры от марта 2024 года, ремонт памятников и других объектов, посвящённых Великой Отечественной войне, включает работы, которые помогают сохранять их в хорошем состоянии – с технической, эстетической и санитарной точки зрения. Кроме того, для ремонта таких объектов не нужна специальная лицензия на реставрацию памятников культуры, а участвовать в работах могут и добровольцы (волонтёры).
Подписанный закон предполагает включение в этот перечень памятников, посвящённых, например, Первой мировой войне, Русско-японской войне и другим военным конфликтам, где есть аналогичные по характеру объекты.
Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.