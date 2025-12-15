Рейтинг@Mail.ru
18:01 15.12.2025
Путин подписал закон об особенностях выпуска долговых цифровых активов
Путин подписал закон об особенностях выпуска долговых цифровых активов

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности выпуска долговых цифровых финансовых активов (ЦФА). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь в нем идет о долговых активах, которые удостоверяют исключительно денежное требование в размере цены приобретения таких ЦФА их первым обладателем и начисленных на нее процентов. Причем долговые ЦФА должны соответствовать условиям, указанным в решении об их выпуске.
Фактически долговые ЦФА уравниваются с облигациями, которые обращаются на рынке, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В результате упрощается процедура их выпуска и обращения, что будет способствовать развитию рынка таких активов, отмечал он.
Закон допускает оплату долговых ЦФА только денежными средствами. Их выпуск будет осуществляться исключительно после полной оплаты цены их приобретения. Обязательства, удостоверенные такими активами, также будут исполняться только путем передачи денежных средств.
Решение о выпуске долговых ЦФА, помимо прочего, должно содержать указание на недопустимость изменения вида и объема удостоверенных этими активами обязательств, а также на то, что записи о таких активах погашаются в случае, если их обладателем становится лицо, их выпустившее.
В решении должны быть также указаны порядок и сроки исполнения лицом, выпустившим долговые ЦФА, обязательств, удостоверенных этими активами, и порядок определения размера периодических выплат по ним. Этот порядок должен позволять определить сумму таких выплат на каждый последний день месяца в течение срока действия ЦФА, на дату их выплаты и на момент исполнения удостоверенных ими обязательств.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
