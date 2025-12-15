Путин подписал закон о праве на бесплатный проезд на врачебную комиссию

Законом устанавливается право военнослужащих на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным, за исключением такси, транспортом к месту проведения военно-врачебными (врачебно-летными) комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно.

Под близкими родственниками в данном случае понимаются родители военнослужащего или его супруга, сын или дочь, а также братья и сестры.