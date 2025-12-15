https://ria.ru/20251215/putin-2062199814.html
Путин подписал закон о праве на бесплатный проезд на врачебную комиссию
Путин подписал закон о праве на бесплатный проезд на врачебную комиссию - РИА Новости, 15.12.2025
Путин подписал закон о праве на бесплатный проезд на врачебную комиссию
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве военнослужащих на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом к... 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон о праве военнослужащих на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом к месту прохождения военно-врачебной экспертизы и обратно.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается право военнослужащих на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным, за исключением такси, транспортом к месту проведения военно-врачебными (врачебно-летными) комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно.
Согласно закону, в случае тяжелой болезни, в том числе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, два члена его семьи или два близких родственника имеют право на проезд к месту его нахождения на безвозмездной основе в порядке, установленном Минобороны России или Росгвардией
.
Под близкими родственниками в данном случае понимаются родители военнослужащего или его супруга, сын или дочь, а также братья и сестры.