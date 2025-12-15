Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
18:01 15.12.2025
Путин подписал закон о праве на бесплатный проезд на врачебную комиссию
Путин подписал закон о праве на бесплатный проезд на врачебную комиссию
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве военнослужащих на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом к... РИА Новости, 15.12.2025
общество
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
общество, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин подписал закон о праве на бесплатный проезд на врачебную комиссию

Путин подписал закон о праве военных на бесплатный проезд на врачебную комиссию

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве военнослужащих на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом к месту прохождения военно-врачебной экспертизы и обратно.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается право военнослужащих на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным, за исключением такси, транспортом к месту проведения военно-врачебными (врачебно-летными) комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно.
Согласно закону, в случае тяжелой болезни, в том числе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, два члена его семьи или два близких родственника имеют право на проезд к месту его нахождения на безвозмездной основе в порядке, установленном Минобороны России или Росгвардией.
Под близкими родственниками в данном случае понимаются родители военнослужащего или его супруга, сын или дочь, а также братья и сестры.
Путин освободил от обязательных работ некоторые категории граждан
ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
