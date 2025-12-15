Рейтинг@Mail.ru
17:50 15.12.2025
Путин продлил действие временных норм интеграции новых регионов
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
запорожская область
херсонская область
общество
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, запорожская область, херсонская область , общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Запорожская область, Херсонская область , Общество
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о продлении действия ряда временных норм, регулирующих интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российские экономическую, правовую и финансовую системы, а также в систему органов власти.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон продлевает переходные положения федеральных конституционных законов 2022 года и уточняет механизмы обращения с имуществом, включая жилые помещения, которые имеют признаки бесхозяйных. Такие объекты будут признаваться публичной собственностью регионов или их муниципалитетов и включаться в соответствующие реестры не позднее 1 января 2030 года. Предусматривается механизм передачи этих помещений проживающим в них гражданам, а также порядок компенсаций россиянам, утратившим право собственности на такое жильё, включая предоставление равнозначных помещений, свободных от прав третьих лиц.
Документом также предоставляется правительству право определять особенности закупок для государственных нужд новых регионов в 2026 году. Кроме того, закон закрепляет полномочия созданной правительством рабочей группы по реализации специального инфраструктурного проекта - специального коллегиального органа, отвечающего за управление процессом интеграции и обеспечение жизнедеятельности жителей.
Отдельные нормы предусматривают возможность принятия федеральных законов, устанавливающих специальные режимы регулирования отношений, не прописанных в базовых конституционных законах, включая порядок вывода и отчуждения имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного Фонду развития территорий. Такие законы должны определить порядок согласования сделок, механизм установления цены, особенности оценки имущества и случаи, когда сделки осуществляются на торгах или без них.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин подписал закон о продлении параллельного импорта на 2026 год
Россия Донецкая Народная Республика Луганская Народная Республика Владимир Путин Запорожская область Херсонская область Общество
 
 
