Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о контроле за финансовыми операциями экстремистов - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 15.12.2025 (обновлено: 17:51 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/putin-2062196275.html
Путин подписал закон о контроле за финансовыми операциями экстремистов
Путин подписал закон о контроле за финансовыми операциями экстремистов - РИА Новости, 15.12.2025
Путин подписал закон о контроле за финансовыми операциями экстремистов
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:45:00+03:00
2025-12-15T17:51:00+03:00
владимир путин
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251215/putin-2062196771.html
https://ria.ru/20251215/putin-2062182432.html
https://ria.ru/20251215/putin-2062197481.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оон
Владимир Путин, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ООН
Путин подписал закон о контроле за финансовыми операциями экстремистов

Путин подписал закон об ужесточении контроля за финоперациями экстремистов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Граждане, включенные в соответствующий перечень, сейчас вправе совершать операции с денежными средствами или иным имуществом для обеспечения жизнедеятельности своей и проживающих с ними членов семьи, не имеющих самостоятельных доходов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин подписал закон о продлении параллельного импорта на 2026 год
17:48
Речь идет о получении и расходовании зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат. При этом правительством по согласованию с Банком России установлен предельный размер таких расходов – 10 тысяч рублей на одного члена семьи.
Закон дает правительству право определить виды иного дохода, который граждане, включенные в соответствующий перечень, смогут расходовать аналогичным образом для обеспечения жизнедеятельности. Причем такие финансовые операции они обязаны будут согласовывать с Росфинмониторингом. Для этого они должны будут подать заявление в Росфинмониторинг с указанием планируемых операций, а также банков и банковских счетов, через которые будут проводиться эти операции.
А физлица, чьи денежные средства заморожены (заблокированы), помимо получения и расходования ежемесячного гуманитарного пособия, будут вправе уплачивать налоги, штрафы и иные обязательные платежи. Но для этого они должны будут подать заявление с указанием планируемых операций, банков и счетов в межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремизма.
Невозможность совершения операций через банковский счет необходимо будет аргументированно обосновать в заявлениях в Росфинмониторинг и межведомственную комиссию, указав способы совершения операций в этом случае. При удовлетворении таких заявлений допускается ограничение количества используемых физлицом банковских счетов либо ограничение способов совершения операций, если они проводятся не через банковский счет.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин освободил от обязательных работ некоторые категории граждан
16:57
Кроме того, операции физлиц, находящихся в розыске, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремизму или терроризму, будут приостанавливаться. Также будут приостанавливаться операции по банковским счетам (вкладам) и другие операции с деньгами или иным имуществом организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к диверсионной деятельности.
Закон также предусматривает, что меры по блокированию активов будут применяться не позднее 24 часов (ранее – одного рабочего дня) со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физлица в соответствующий перечень.
Помимо этого, в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), законодательно закрепляется требование о том, что меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества лиц, указанных в резолюциях Совета безопасности ООН, должны применяться без их предварительного уведомления и в отношении всего имущества.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, норма об установлении кабмином видов иного дохода начнет действовать через 90 дней после публикации закона; о лицах в розыске и сроке блокировки активов – через 180 дней; о проведении операций через определенные счета, разрешенные Росфинмониторингом или межведомственной комиссией - через 420 дней.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин продлил действие временных норм интеграции новых регионов
17:50
 
Владимир ПутинРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала