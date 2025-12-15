Рейтинг@Mail.ru
Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке направления военных
17:40 15.12.2025 (обновлено: 19:47 15.12.2025)
Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке направления военных
Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке направления военных
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует межправительственное соглашение РФ и Индии о порядке направления воинских формирований,... РИА Новости, 15.12.2025
Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке направления военных

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует межправительственное соглашение РФ и Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территории двух стран, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ был подписан 18 февраля 2025 года в Москве.
Соглашение разработано в целях определения порядка направления воинских формирований, осуществления заходов в порт военных кораблей и использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами РФ и Индии, организации материально-технического обеспечения воинских формирований государств при выполнении ими задач в ходе проведения совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и в других случаях по договоренности.
"Ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Индией в военной области, установит упрощенный уведомительный порядок захода военных кораблей флотов России и Индии в порты обоих государств, а также использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами обоих государств", - говорилось в пояснительной записке.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Сотрудничество России и Индии не дает спать в США и ЕС, считает эксперт
Заголовок открываемого материала