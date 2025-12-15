Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке направления военных

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует межправительственное соглашение РФ и Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территории двух стран, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ был подписан 18 февраля 2025 года в Москве.
Соглашение разработано в целях определения порядка направления воинских формирований, осуществления заходов в порт военных кораблей и использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами РФ и Индии, организации материально-технического обеспечения воинских формирований государств при выполнении ими задач в ходе проведения совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и в других случаях по договоренности.
"Ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Индией в военной области, установит упрощенный уведомительный порядок захода военных кораблей флотов России и Индии в порты обоих государств, а также использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами обоих государств", - говорилось в пояснительной записке.