Путин подписал закон о вычете для организаций, поддерживающих спортшколы

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий с 1 января 2026 года право на инвестиционный вычет по налогу на прибыль организациям, оказывающим поддержку спортшколам и центрам раннего физического развития детей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на стимулирование внебюджетных инвестиций в сферу образования. Он со следующего года предоставляет право на инвестиционный налоговый вычет организациям, которые безвозмездно передают имущество государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки и дополнительные общеразвивающие программы в области физкультуры и спорта.

Виктория Абрамченко. Речь идет о спортивных школах, центрах раннего физического развития детей, спортивных кружках и секциях, поясняла заместитель председателя Госдумы

Вычет будет предоставляться в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости переданного имущества (включая денежные средства).

При этом у региональных властей будет право своими законами вводить такую меру налогового стимулирования, определять особенности и условия применения налогового вычета, отмечала Абрамченко.